Украинцы могут ездить без виз в одну из провинций Китая

С 1 мая 2018 года граждане Украины смогут путешествовать без виз в провинции Китая Хайнань. Об этом сообщает пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Украина включена в перечень государств, граждане которых могут въезжать и находиться на территории провинции Китая Хайнань без виз сроком до 30 дней, сообщили в министерстве.

Упрощенный порядок въезда будет применяться для туристических поездок, как в рамках групповых туров, так и для индивидуальных путешествий.

Напомним, недавно Украина выдала первую электронную визу иностранцу.

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Источник: korrespondent.net