20 апреля 2018, пятница, 23:58
+17°C
Завтра +19°C
+17°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,47
20. 04. 2018

Украинцы могут ездить без виз в одну из провинций Китая

С 1 мая 2018 года граждане Украины смогут путешествовать без виз в провинции Китая Хайнань. Об этом сообщает пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Украина включена в перечень государств, граждане которых могут въезжать и находиться на территории провинции Китая Хайнань без виз сроком до 30 дней, сообщили в министерстве.

Упрощенный порядок въезда будет применяться для туристических поездок, как в рамках групповых туров, так и для индивидуальных путешествий.

Напомним, недавно Украина выдала первую электронную визу иностранцу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.