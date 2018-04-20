Баски извинились перед жертвами своего террора

Баскская радикальная организация ЭТА (баскское Euskadi Ta Askatasuna – "Страна басков и свобода") после полувековой вооруженной борьбы за создание независимого государства басков на севере Испании и юго-западе Франции извинилась перед своими жертвами и их родственниками. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается в заявлении группировки, ее члены "осознают, что за долгий период вооруженной борьбы причинили много боли и нанесли много ущерба", и хотят "проявить уважение" к погибшим и пострадавшим от их действий.

Также в ЭТА назвали примирение одной из задач, которые должны быть реализованы в испанском регионе Страна басков.

Правительство Испании приветствовало извинения экстремистов и отметило, что организация потерпела поражение от "оружия демократии" и должна была извиниться "давным-давно".

Ранее ЭТА начала анонсированное заранее полное разоружение на юге Франции.

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Источник: korrespondent.net