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20. 04. 2018

США назвали страны с наихудшей ситуацией с правами человека

 
Больше всего права человека ущемляют в Китае, КНДР, Иране, Сирии и Венесуэле. Об этом заявила Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
 
"Защита и отстаивание прав человека – это сердце американских ценностей. Мы продолжим бросать вызов странам, которые более других ущемляют права человека – Ирану, Китаю, Сирии, Венесуэле и Северной Корее. Публикация заявления служит предупреждением для негуманных государств, что США следят за ними и является напоминанием, что мы продолжим стоять на стороне жертв нарушений прав человека", – говорится в заявлении постпредставительства США при ООН.

Украина стала членом Совета ООН по правам человека
 
Напомним, ранее в Северной Корее опубликовали доклад о нарушении прав человека в США.

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Источник: korrespondent.net

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