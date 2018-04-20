ООН: Украина – лидер жертв от подрывов на минах



Украина стала мировым лидером по числу жертв подрыва на минах. Об этом говорится в сообщении Организации Объединенных Наций в Twitter.

"Страна стала мировым лидером по числу жертв подрыва на минах", – говорится в сообщении.

#Украина: страна стала мировым лидером по числу жертв подрыва на минах pic.twitter.com/hg6kqUpxlr — ООН (@UnitedNationsRU) 20 апреля 2018 г.

Также отмечается, что гуманитарный кризис на востоке Украины является "самым старым" в мире. Треть из всех затронутых людей (1,3 млн человек) старше 60 лет.

#Украина: гуманитарный кризис на востоке страны "самый старый" в мире, в том смысле, что треть всех затронутых людей (1,3 млн человек) старше 60 лет pic.twitter.com/IaT4mn5G5Q — ООН (@UnitedNationsRU) 20 апреля 2018 г.

"Из общего числа пострадавших в результате конфликта людей (4,4 млн) 3,4 млн нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Из них 1,8 млн проживают на неподконтрольных Киеву территориях; 0,6 млн на линии соприкосновения; 1 млн – в районах под контролем Киева. Число ВПЛ=1,6 млн", – отмечено в сообщении.

#Украина: из общего числа пострадавших в результате конфликта людей (4,4 млн) 3,4 млн нуждаются в гуманитарн помощи и защите.

Из них 1,8 млн проживают на неподконтрольных Киеву территориях; 0,6 млн на линии соприкосновения; 1 млн - в районах под контролем Киева. Число ВПЛ=1,6 млн pic.twitter.com/FHhnjmUO6C — ООН (@UnitedNationsRU) 20 апреля 2018 г.

Непрекращающиеся обстрелы подвергают опасности жизни, в том числе, и учеников школ.

#Украина: непрекращающиеся обстрелы подвергают опасности жизни, в том числе, и учащихся. Ученики каждой третьей школы в Луганске и Донецке не чувствуют себя в безопасности pic.twitter.com/uY7xIIQvrG — ООН (@UnitedNationsRU) 20 апреля 2018 г.

Саперы ВСУ обезвредили 179 взрывоопасных предметов



Ранее в Минобороны сообщили, что с начала боевых действий на Донбассе в результате подрывов взрывоопасных предметов погибли по меньшей мере 2558 гражданских лиц.

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Источник: korrespondent.net