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21. 04. 2018

КНДР прекращает ядерные и ракетные испытания


Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных тестов и прекращает работу ядерного полигона. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап.

"С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет. Север закроет ядерный испытательный полигон в северной части страны чтобы подтвердить свое обещание остановить испытания", – цитирует Ренхап сообщение официального северокорейского агентства ЦТАК.

Отмечается, что решение было принято на заседании центрального комитета правящей партии КНДР в пятницу, 20 апреля.

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Напомним, представители США и КНДР проводят переговоры для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына. Цель переговоров – добиться ядерного разоружения Северной Кореи. Руководство КНДР заявило, что готово рассмотреть вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

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Источник: korrespondent.net

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