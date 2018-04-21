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21. 04. 2018

Трамп отреагировал на решение КНДР об остановке ядерных испытаний


Президент США Дональд Трамп назвал хорошей новостью решение северокорейского лидера Ким Чен Ына прекратить ядерные и ракетные испытания в КНДР. 
 
"Северная Корея согласилась приостановить ядерные испытания и закрыть крупный ядерный полигон. Это очень хорошие новости для КНДР и всего мира – большой прогресс!" – написал американский лидер в Twitter.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.
 
Трамп добавил, что теперь ожидает встречи с Ким Чен Ыном.

США ведут прямые переговоры с КНДР − Трамп
 
Напомним, ранее лидер КНДР объявил о прекращении ядерных испытаний в стране.

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Источник: korrespondent.net

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