Трамп отреагировал на решение КНДР об остановке ядерных испытаний

Президент США Дональд Трамп назвал хорошей новостью решение северокорейского лидера Ким Чен Ына прекратить ядерные и ракетные испытания в КНДР.
North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.
США ведут прямые переговоры с КНДР − Трамп
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Источник: korrespondent.net