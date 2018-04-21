Трамп намерен посетить Великобританию



Президент США Дональд Трамп вновь задумал посетить Великобританию с рабочим визитом, хотя ранее отказался от этой идеи. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп вновь задумал посетить Великобританию с рабочим визитом, хотя ранее отказался от этой идеи. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

Отмечается, что американский президент намеревается прибыть с визитом в середине июля и провести в Британии несколько дней. Ожидается, что он встретится с премьер-министром Терезой Мэй, а также с королевой Елизаветой II или другим членом королевской семьи.



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Точная дата визита пока не выбрана, однако 11 и 12 июля Трамп будет находиться в Брюсселе на саммите НАТО, после которого, вероятно, он отправится в Лондон.

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Источник: korrespondent.net