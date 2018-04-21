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21. 04. 2018

Россия и США обсудили санкции


Министр финансов России Антон Силуанов и его американский коллега Стивен Мнучин во время встречи в Вашингтоне в пятницу, 20 апреля, обсудили санкции, сообщает РИА Новости.

На встрече Международного валютного фонда и Всемирного Банка стороны также подняли вопросы, затрагивающие Северную Корею, Сирию и Украину.

Подробности состоявшихся переговоров не приводятся.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновниковиз так называемого "кремлевского списка".

В России готовятся к самым жестким санкциям США 

В Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах, который предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров.

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Источник: korrespondent.net

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