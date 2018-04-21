21 апреля 2018, суббота, 06:49
+20°C
Завтра +16°C
+20°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,47
21. 04. 2018

Венесуэла готова урегулировать конфликт с Панамой


Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов уладить разногласия с правительством Панамы, сообщает телеканал Globovision.
 
"Венесуэла готова уступить там, где нужно уступить", – сказал он.
 
Мадуро уточнил, что пойдет на урегулирование конфликта, чтобы обе страны смогли нормализовать свои отношения. Он также отметил, что Венесуэла "требует уважения к своей политической жизни и ее суверенитету".

Венесуэла просит ЕС разблокировать ее активы
 
Напомним, в конце марта правительство Панамы включило президента Венесуэлы в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию денег. В ответ Венесуэла приостановила взаимодействие с 46 юрлицами и 22 физлицами из Панамы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.