КНДР должна провести денуклеаризацию до 2020 года – Япония



КНДР должна завершить денуклеаризацию к 2020 году до смены правительств Японии, США и Южной Кореи. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно, передает РИА Новости. КНДР должна завершить денуклеаризацию к 2020 году до смены правительств Японии, США и Южной Кореи. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно, передает РИА Новости.

"Мы хотели бы, чтобы это было завершено при администрации (президента США Дональда) Трампа, (президента Южной Кореи) Мун (Чжэ Ина) и (премьер-министра Японии Синдзо) Абэ", – сказал он.



По данным японских СМИ, вопрос о денуклеаризации Северной Кореи к 2020 году может быть поднят в ходе запланированного межкорейского саммита, а также на саммите лидеров КНДР и США.







КНДР объявила о новой экономической стратегии

"В КНДР нет смены власти. Чем больше времени проходит, тем больше у нее возможностей что-то сделать. КНДР не будет награждена чем-либо без конкретных и необратимых шагов", – заявил МИД Японии.

Напомним, Северная Корея провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны.

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Источник: korrespondent.net