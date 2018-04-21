Итоги 20.04: Новый курс КНДР и Трамп против ОПЕК

В Армении протестующие объявили о блокаде дорог

Лидер армянский оппозиции Никол Пашинян объявил о начале блокады транспортных коммуникаций. "Мы начинаем операцию по блокированию дорог грузовиками", – сказал он.

Пашинян также отметил, что если план удастся, то до победы оппозиции "останется несколько дней".

По мнению Пашиняна, блокада транспортных коммуникаций должна показать, что Саргсян не владеет ситуацией в стране.

Украина снизила демократические показатели

Украина опустилась в рейтинге демократии из-за давления на медиа и активистов, которые борются с коррупцией. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Freedom House.

Общая оценка уровня коррупции в Украине не уменьшилась.

"В вопросах коррупции мы еще не ухудшали рейтинг, но будем внимательно смотреть в этом году, есть ли настоящий прогресс в борьбе с коррупцией", – сказал директор исследования Нейт Шенкан.

В целом Украина в прошлом году не продемонстрировала сдвигов в таких пунктах как демократическое управление центральной власти, избирательный процесс, независимость судебной ветви и коррупции.

В Северной Корее провозгласили новый курс страны

Северная Корея провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны.

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея с 21 апреля замораживает проведение ядерных и ракетных тестов и прекращает работу ядерного полигона. Параллельно с отказом от ядерных испытаний, в качестве основного стратегического курса в КНДР провозглашено развитие экономики.

Трамп обвинил ОПЕК в завышении цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что Организация стран-экспортеров нефти искусственно завышает мировые цены на нефть. По его словам, в этой ситуации нет "ничего хорошего". Также Трамп назвал действия ОПЕК неприемлемыми.

В ОПЕК заявили, что организация позиционирует себя как "друзья США".

Шведский музыкант Avicii умер в возрасте 28 лет

Шведский диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, умер в возрасте 28 лет. Музыканта нашли мертвым в городе Маскат – столице Омана. Несколько дней назад Avicii был номинирован на престижную музыкальную премию Billboard Music Award за альбом Avicii (01), выпущенный в прошлом году.

Великобритания установила подозреваемых в отравлении Скрипалей

Полиция и разведывательные ведомства Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Британские правоохранители уверены, что группа людей, участвовавшая в покушении, связана с российскими властями. По данным Скотланд-Ярда, подозреваемые уже вернулись в Россию.

Газпром подал новый иск в Стокгольмский арбитраж против Нафтогаза

Российский Газпром заявил, что направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку газа и его транзит через территорию Украины, поскольку соответствующие переговоры между компаниями к результату не привели.

В Нафтогазе отметили, что готовы к новым встречам в Стокгольмском трибунале с Газпромом.

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Источник: korrespondent.net