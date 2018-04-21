В Китае и Южной Корее прокомментировали резкую смену курса КНДР

В Южной Корее считает значимым прогрессом заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении ядерных и ракетных испытаний. Об этом в субботу, 21 апреля сообщил официальный представитель администрации южнокорейского президента, сообщает Reuters.
"Это также создаст очень благотворную почву для успеха грядущего межкорейского саммита и саммита между КНДР и США", - сказал представитель администрации.
В то же время Китай считает, что решение властей КНДР прекратить ядерные испытания поспособствует смягчению ситуации и денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении официального представителя МИД Китая Лу Кана.
"Китай считает, что соответствующее решение КНДР поможет дальнейшему смягчению ситуации на Корейском полуострове и продвижению процесса денуклеаризации", - говорится в заявлении представителя ведомства.
КНДР объявила о новой экономической стратегии
Ранее в Японии в ответ на отказ КНДР от ядерного оружия, заявили, что КНДР должна завершить денуклеаризацию к 2020 году.
Напомним, Северная Корея провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны.
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Источник: korrespondent.net
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