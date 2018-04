В ООН назвали количество погибших на Донбассе

В результате боевых действий на территории Донбасса погибли более 2 500 человек. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA).

Отмечается, что количество людей, получивших ранения, в несколько раз больше.

"Более 2540 гражданских лиц погибли и 9 тыс. получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины, которые начались 4 года назад", - отметили в управлении.

Также в сообщении управления ООН подчеркивается, что количество погибших увеличивается почти каждый день.

