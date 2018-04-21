СМИ узнали, зачем западные страны исследовали яд Новичок

Ряд западных стран могли проводить опыты с нервно-паралитическим веществом Новичок, которым отравили российского экс-шпиона Скрипаля и его дочь. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на расследование Der Spiegel.

"Исследования Новичка могли проводить США, Великобритания, Нидерланды и еще одна западная страна", - говорится в сообщении.

При этом издание подчеркивает, что исследования проводились лишь с целью разработать противоядие.

Еще в 2006 году представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заверил союзников, что его страна не будет разрабатывать Новичок, а также создавать на его основе оружие.

Как сообщалось, 4 марта в английском городе Солсбери были отравлены бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как заявили власти Великобритании, отравление было совершено химическим оружием Новичок, который производился в Советском Союзе.

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Источник: korrespondent.net