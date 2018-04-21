21 апреля 2018, суббота, 13:39
+21°C
Завтра +16°C
+21°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,47
21. 04. 2018

Протесты в Ереване: произошли новые стычки

В столице Армении в субботу, 21 апреля, продолжаются акции протеста против избрания премьером Сержа Саргсяна, сообщает издание News.am.

Акция проходит под дождем в районе Нор-Норк. Вскоре после начала полиция преградила путь шествию, потребовав не занимать проезжую часть улицы.  Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян заявил лидеру оппозиции Николу Пашиняну, что действия протестующих ограничивают права других людей.

Участники шествия попытались блокировать движение, в ответ полицейские силой вернули демонстрантов на тротуар.

Видя, что дальнейшее продвижение невозможно, Никол Пашинян призвал сторонников собраться в шестом Норкском массиве.

Потом демонстранты решили пробираться дворами, началась давка. Судя по видео, полиция начала задерживать людей.

На улице царит суматоха, лишенные возможности слышать призывы Пашиняна демонстранты спонтанно движутся по улице.

Напомним, вчера сообщалось о задержании в Ереване 183 людей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.