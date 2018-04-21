В России умерла известная актрисса

В Москве утром 21 апреля умерла актриса Нина Дорошина, известная по роли Надежды в фильме Любовь и голуби, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что на момент смерти ей было 83 года.

"Утром ее сосед услышал крики о помощи. Дверь в квартиру женщины была открыта. Артистка держалась за сердце и тяжело дышала. Врачи приехали быстро, но спасти ее не удалось. Через несколько минут Дорошина умерла", - говорится в сообщении.

В последнее время Нина Дорошина часто жаловалась на сердце. Месяц назад она обращалась к врачам с жалобами на боли в области грудной клетки. Накануне ей снова пришлось вызывать скорую, однако от госпитализации актриса отказалась.

Нина Дорошина – народная артистка России, снималась в популярных фильмах По семейным обстоятельствам и Первый троллейбус. В общей сложности Дорошина снялась в двух десятках фильмов, самый известный из которых - Любовь и голуби.

Напомним, за несколько дней до этого в Росии умер актер из Улиц разбитых фонарей.

Ранее сообщалось о смерти российской актрисы Анжелики Волчковой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net