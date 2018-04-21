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21. 04. 2018

В Мексике полиция нашла похищенный кубок УЕФА

В Мексике правоохранительные органы оперативно обнаружили похищенный кубок Лиги Европы УЕФА весом 15 кг. Об этом сообщает генеральной прокуратуры мексиканского штата Гуанахауто в Twitter.

Отмечается, что кубок был похищен из автомобиля в городе Леон-де-лос-Альдама.

По данным СМИ, трофей был доставлен в Мексику для показа одной из компаний, спонсирующих турнир.

В УЕФА утверждают, что в Мексике похитили оригинальный кубок Лиги Европы, а не копию, которую передают клубам, выигравшим турнир.

Ранее во Франции похитили виолончель стоимостью 1,3 млн евро.

#PGJEInforma Que a través de elementos de la @AIC_Guanajuato es recuperada la copa @EuropaLeague tras recibir la denuncia que había sido robada del vehículo que la trasladaba posterior a un evento en @municipio_leon. pic.twitter.com/TF8sKjVRAe

— PGJE (@PGJEGUANAJUATO) 20 апреля 2018 г.

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Источник: korrespondent.net

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