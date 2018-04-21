21 апреля 2018, суббота, 17:03
+21°C
Завтра +16°C
+21°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,47
21. 04. 2018

Протестующие в Армении отказались вести переговоры

Лидер протестов в Ереване депутат парламента Никол Пашинян отверг предложение премьер-министра Сержа Саргсяна сесть за стол переговоров и начать политический диалог. Об этом в субботу, 21 апреля, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы готовы обсудить с ним лишь условия его ухода. Это не диалог. Мы готовы обсудить лишь условия его отставки. Мы хотим, чтобы переход власти к народу состоялся максимально гладко", - сказал Пашинян журналистам.

"Да, я тоже считаю, что могут быть необратимые потери. Поэтому призываю Саргсяна незамедлительно принять наши требования. Не советую с нами говорить на языке ультиматумов", - сказал он.

Вместе с тем, Пашинян подчеркнул, что акции носят мирный характер, и оснований для применения силы у полиции нет.

Ранее в субботу премьер-министр Армении призвал оппозиционного депутата Пашиняна к диалогу во избежание необратимых потерь.

Как сообщалось, в субботу, несмотря на сильный дождь, в Ереване продолжились акции протеста.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.