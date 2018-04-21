Протестующие в Армении отказались вести переговоры

Лидер протестов в Ереване депутат парламента Никол Пашинян отверг предложение премьер-министра Сержа Саргсяна сесть за стол переговоров и начать политический диалог. Об этом в субботу, 21 апреля, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы готовы обсудить с ним лишь условия его ухода. Это не диалог. Мы готовы обсудить лишь условия его отставки. Мы хотим, чтобы переход власти к народу состоялся максимально гладко", - сказал Пашинян журналистам.

"Да, я тоже считаю, что могут быть необратимые потери. Поэтому призываю Саргсяна незамедлительно принять наши требования. Не советую с нами говорить на языке ультиматумов", - сказал он.

Вместе с тем, Пашинян подчеркнул, что акции носят мирный характер, и оснований для применения силы у полиции нет.

Ранее в субботу премьер-министр Армении призвал оппозиционного депутата Пашиняна к диалогу во избежание необратимых потерь.

Как сообщалось, в субботу, несмотря на сильный дождь, в Ереване продолжились акции протеста.

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Источник: korrespondent.net