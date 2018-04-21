В Чернигове горело СИЗО: эвакуированы 70 человек

В Чернигове произошел пожар в бытовом помещении корпуса местного СИЗО по улице Ремесленной. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 21 апреля.

По информации ведомства, инцидент произошел накануне вечером. К месту происшествия прибыло пять единиц пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава. Спасателям понадобилось 20 минут, чтобы потушить огонь.

"В результате пожара огнем повреждена внутренняя облицовка стен и потолка помещения на площади 25 кв. м и материальные ценности" – говорится в сообщении.

Также отмечаетя, что персонал СИЗО эвакуировал 70 человек до прибытия подразделений ГСЧС.

Сейчас устанавливается причина пожара устанавливается.

Накануне стало известно о том, что за прошлый год в тюрьмах Украины умерло более 500 человек, но это лучше показателя за 2016 год.

Также сообщалось, что сейчас украинские тюрьмы и СИЗО переполнены.

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Источник: korrespondent.net