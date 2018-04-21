Силовики в Армении заявили о предотвращении взрывов

Два гражданина Армении, причастных к группировке Сасна црер планировали организовать взрывы, в результате которых должны были погибнуть официальные лица страны. Задержаны шесть человек, сообщает Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в субботу, 21 апреля.

"Двое граждан, причастные к Жирайру Сефиляну и членам вооруженной группировки Сасна црер, создав преступное сообщество, планировали организовать взрывы на ряде транспортных участках, торговых центрах, проспектах, в результате которых должны были погибнуть ряд официальных лиц, правоохранителей. Все это должно было привести к всеобщей атмосфере страха, что должно было повлечь давление на госорганы и выполнение ими конкретных требований", – утверждают в ведомстве.

Проведено 19 обысков в квартирах и автомобилях, в результате чего обнаружены детонаторы, фитили, самодельные взрывные устройства и части к ним. Шесть человек задержаны.

Силовики возбудили уголовные дела по четырем статьям Уголовного кодекса Армении, включая "подготовка теракта организованной группой".

Ранее сообщалось, что протестующие в Армении отказались вести переговоры с властями. Оппозиционеры готовы обсуждать только условия ухода нынешней власти.

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Источник: korrespondent.net