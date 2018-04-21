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21. 04. 2018

В Москве сорвали вывеску с украинской библиотеки

В Москве окончательно закрыли Библиотеку украинской литературы. На этой неделе со здания, где она находилась, исчезла вывеска, сообщает УНИАН в субботу, 21 апреля.

"Когда именно сняли вывеску, не понятно, но, по словам бывших сотрудников, еще неделю назад на доме по адресу Трифоновская, 61 была надпись: Библиотека украинской литературы", – говорится в сообщении.

Кроме того, заблокирован сайт библиотеки. При попытке зайти на сайт по адресу mosbul.ru появляется надпись: Извините, но в данній момент сайт закрыт на реконструкцию.

Здание библиотеки передано Департаменту спорта Москвы столицы, где будет размещен Центр развития туризма Москвы.

"Де-факто библиотека прекратила свою работу еще год назад и оставалась только вывеска. Часть фондов учреждения было отправлено в Библиотеку иностранной литературы, часть выбросили", – пишет издание.

Cмотрите фотогалерею: В Москве сорвали вывеску с украинской библиотеки

Напомним, в октябре 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, в ходе которых было изъято 150 книг. В отношении директора учреждения Натальи Шариной было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды). 

В июне 2017 года суд приговорил Шарину к четырем годам лишения свободы условно по уголовному делу об экстремизме и растрате. Фигурантка дела своей вины не признавала.

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Источник: korrespondent.net

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