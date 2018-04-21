На Москву обрушился ураган, есть жертвы

В Москве в результате урагана пострадали минимум 12 человек, от полученных травм скончалась девочка. Об этом сообщил на своем сайте мэр российской столицы Сергей Собянин в субботу, 21 апреля.

По его информации, сегодня в Москве дует западный ветер со скоростью 10-15 м/с, при порывах – до 20-25 м/с. Такая же ветреная погода сохранится и в ночь на воскресенье. Днем 22 апреля порывы ветра ослабнут до 13-18 м/с.

Ураган повалил в Москве сотни деревьев. Из-за этого затруднено движение пригородных поездов Ярославского, Горьковского и Савеловского направлений Московской железной дороги. Городские службы приступили к ликвидации последствий разгула стихии.

На территории Москвы объявлен "оранжевый", предпоследний уровень погодной опасности.

В свою очередь Интерфакс сообщает,что в подмосковных Мытищах погиб мужчина. Ветер опрокинул на него строительную бытовку. Также в Подмосковье пострадали 17 человек.

Ранее в Украине объявили штормовое предупреждение, а также чрезвычайны уровень пожарной опасности.

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Источник: korrespondent.net