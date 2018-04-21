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21. 04. 2018

Эксперты ОЗХО собрали образцы в сирийской Думе

Группа экспертов по установлению фактов международной Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) посетила одно из мест в сирийском городе Дума для сбора образцов, необходимых для анализа в связи с утверждениями об использовании химического оружия 7 апреля 2018 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации в субботу, 21 апреля.

"Собранные образцы будут отправлены в лабораторию ОЗХО в Рейсвейке, а затем отправлены для анализа в лаборатории, назначенные ОЗХО. На основе результатов анализа образцов, а также другой информации и материалов, собранных группой, будет составлен отчет для представления государствам-участникам Конвенции по химическому оружию для их рассмотрения", – говорится в сообщении.

Напомним, 17 апреля в России заявили, что эксперты ОЗХУ прибыли в Думу для сбора образцов, но позже оказалось, что они так и не приехали.

Ранее в субботу Франция обвинила РФ в фальсификации данных о химатаке в Сирии. Заявления российской стороны противоречат тем фактам, которые удалось собрать Парижу, отметили в МИД Франции.

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Источник: korrespondent.net

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