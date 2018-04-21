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21. 04. 2018

В ЛНР заявили о сбитом украинском ударном беспилотнике

Подразделения противовоздушной обороны так называемой "народной милиции" самопровозглашенной ЛНР сбили в окрестностях Луганска беспилотник ВСУ с боеприпасом.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на представителя "милиции" Андрея Марочко в субботу, 21 апреля.

По его словам, сбитый дрон якобы использовался украинскими военными для проведения диверсии на объектах социально-важной инфраструктуры на территории ЛНР.

"После осмотра аппарата наши специалисты сделали заключение, что аппарат был переоборудован в ударный и нес в себе боевой заряд", – сказал Марочко и добавил, что "в настоящее время с украинским БПЛА продолжают работать наши специалисты".

При этом сепаратисты не назвали модель сбитого беспилотника и не показали его обломки.

Напомним, в декабре 2017 года в ЛНР также заявили о сбитом дроне ВСУ. По их словам, аппарат Skaywolker производил разведку артиллерийских целей и корректировку огня.

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Источник: korrespondent.net

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