Экс-посол США: Порошенко спешит с НАТО

Президент Украины Петр Порошенко обещает Украине скорое вступление в НАТО, однако этот процесс может затянуться на неопределенный срок. Об этом сказал экс-посол США в Украине Стивен Пайфер в интервью журналу Новое время.

"Я немного удивлен, когда президент Порошенко говорит о членстве Украины в НАТО, как о близкой цели, потому что процесс присоединения к НАТО – сложный и долгий", – сказал Пайфер.

По его словам, проблема в том, что НАТО без особенного энтузиазма относится к появлению Украины в альянсе до тех пор, пока российские военные находятся на Донбассе и в Крыму.

"Приняв Украину в НАТО в понедельник, уже во вторник альянс окажется в ситуации войны с Россией, и это проблема. Вряд ли сейчас есть готовый вариант решения", – подчеркнул экс-посол.

Напомним, 12 апреля постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что США хотят видеть Украину в НАТО, хотя этот путь будет долгим.

Ранее в НАТО признали за Украиной стремление стать в будущем членом альянса и присвоили ей статус страны-аспиранта.

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Источник: korrespondent.net