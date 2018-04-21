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21. 04. 2018

В России разбился самолет: погибли два человека

В России вблизи населенного пункта Кайбалы в Хакасии разбился легкомоторный самолет. Два человека на его борту погибли, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в субботу, 21 апреля.

"Прибывшей к месту происшествия следственной группой установлено, что в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека: пилот и пассажир, носовая часть воздушного судна разрушена", – говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения (ч.2 ст.263 УК РФ).

Местный телеканал Главный региональный сообщает, что разбился частный самолет 77 KP 2U-Sova.

"Погибли два человека. Это Кулаков О.В. – предприниматель, владелец ломбардов и Александров И.В. – адвокат. Отмечается, что пилот не подавал заявку на осуществление полета", – информирует телеканал.

В Сети уже появилось видео аварии самолета. Он на небольшой высоте прошел в непосредственной близости от человека, который снимал полет, после чего резко взлетел вверх, потерял скорость и в результате упал в реку.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, 14 апреля в России под Липецком разбился легкомоторный самолет, пилот и пассажир погибли. Полет был несанкционированным. 

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Источник: korrespondent.net

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