21 апреля 2018, суббота, 23:54
+22°C
Завтра +16°C
+22°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,47
21. 04. 2018

Премьер Армении назвал условия для своей отставки

Премьер-министр Армении Серж Саргсян в ответе на открытое письмо группы выпускников образовательного фонда Луйс заявил, что готов покинуть свой пост после решения важнейших проблем в стране, в том числе Карабаха. Об этом в субботу, 21 апреля, сообщила пресс-служба правительства страны. 

Саргсян отметил, что его вступление в должность главы правительства было обусловлено сложной геополитической ситуацией в регионе.

"В данном регионе со сложной геополитикой и в период, полный новых вызовов, мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное урегулирование проблемы Карабаха", − говорится в заявлении армянского премьера.

"По моим представлениям, указанные проблемы решаемы. После этого у руля власти могут встать другие деятели. В этом великом деле мы будем опираться и на потенциал сообщества Луйс", − подчеркнул Саргсян.
 
Напомним, в Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, которые выступают против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении. 
 
Президент Армении пришел к протестующим в Ереване

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.