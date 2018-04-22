Действия США в Сирии несут угрозу Турции − Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NTV заявил, что угроза его стране исходит в первую очередь от ее стратегических партнеров, имея в виду США, которые оказывают военную помощь силам самообороны сирийских курдов (YPG).
Он указал, что США отправили пять тысяч грузовиков с оружием на север Сирии, и это представляет непосредственную угрозу для Турции.
Эрдоган: США продолжают вооружать курдов в Сирии
Напомним, 20 января Турция начала в Сирии военную операцию Оливковая ветвь против курдских группировок.
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Источник: korrespondent.net