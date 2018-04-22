Трамп заявил, что экс-директор ФБР нарушил закон

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассекречивал записи, которые делал при общении с ним экс-директор ФБР и Джеймс Коми нарушил закон, предав их огласке.

"Записи Джеймса Коми засекречены, я не рассекречивал их. Они принадлежат правительству! Следовательно, он нарушил закон! Вдобавок он полностью выдумал многое из того, что, как он говорит, я сказал, а он уже доказал, что является лжецом и автором утечек. Где же записи про Клинтон, Линча и других?" − написал Трамп в своем Twitter 21 апреля.

James Comey’s Memos are Classified, I did not Declassify them. They belong to our Government! Therefore, he broke the law! Additionally, he totally made up many of the things he said I said, and he is already a proven liar and leaker. Where are Memos on Clinton, Lynch & others? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 апреля 2018 г.

Ранее Минюст США передал в нижнюю палату Конгресса копии нескольких заметок, которые Коми делал во время разговоров с Трампом до своего увольнения с поста главы ФБР.

Эти записи являются частью расследования, которое ведет офис специального прокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Законодатели требовали, чтобы им дали возможность ознакомиться с ними.

Однако в тот же день содержание этих документов появилось в СМИ. Трамп сразу обвинил в этой утечке Коми.

Неудобные факты. Разговоры Трампа с экс-главой ФБР

Напомним, на этой неделе вышла книга мемуаров Коми Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство ("A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership"), где он сравнил Трампа с мафиози. Корреспондент.net разбирался, что бывший директор ФБР рассказал об американском президенте.

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Источник: korrespondent.net