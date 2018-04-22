В США ввели в эксплуатацию судно, на котором установят лазерное оружие

Десантный корабль-док USS Portland ВМС США, на котором скоро установят лазерное оружие, введен в эксплуатацию 21 апреля. Соответствующую видеозапись с церемонии опубликовала пресс-служба Военно-морских сил США в Twitter.



LIVE NOW: #USSPortland #LPD27 commissioning ceremony https://t.co/hQy489Ealg — U.S. Navy (@USNavy) 21 апреля 2018 г.

Как сообщает портал Военно-морского института США, корабль относится к классу десантных транспортных доков типа Сан-Антонио.

Судно будет исполнять роль флагманского корабля на международных военно-морских учениях RIMPAC 2018, которые состоятся летом на Гавайях.

После этого корабль будет оснащен лазерным оружием Laser Weapon System, разработанным по заказу ВМС США, отмечается на портале.

Отмечается, что USS Portland стал одиннадцатым десантным кораблем класса Сан-Антонио. Судно предназначено для транспортировки и поддержки сил более 800 морских пехотинцев.

Кроме того, оно может быть использовано для запуска и восстановления десантных кораблей, транспортных средств-амфибий, а также может нести вертолеты и конвертопланы MV-22 Osprey.

Напомним, в 2014 году стало известно, что американский флот оснастят новейшими лазерными установками.

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Источник: korrespondent.net