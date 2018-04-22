КНДР просят подтвердить отказ от ядерных испытаний

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO) пригласила КНДР, недавно объявившую о прекращении ядерных испытаний, войти в свои ряды и подписать соответствующий документ. Об этом в субботу, 21 апреля, сообщил исполнительный секретарь Подготовительной комиссии CTBTO Лассина Зербо, передает русская служба DW.
Отмечается, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый сессией ООН в 1996 году, требует повсеместного и законодательно закрепленного отказа от ядерных и испытаний.
Документ пока не вступил в силу, так как его не подписали еще три государства из 44, чье одобрение необходимо − КНДР, Индия и Пакистан.
При этом и подписали, и ратифицировали договор 36 стран, включая Германию, Украину и Россию.
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Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что республика замораживает проведение ядерных и ракетных тестов и прекращает работу ядерного полигона.
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Источник: korrespondent.net