Умерла самая старая женщина планеты

Возглавлявшая список мировых долгожительниц японка Наби Тадзима умерла в субботу, 21 апреля, в больнице на юго-западе Японии в возрасте 117 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Кyodo.

Отмечается, что в Книге рекордов Гиннеса Тадзима значилась самой пожилой женщиной планеты с тех пор, как в сентябре 2017 года скончалась жительница Ямайки Вайолет Браун.

Наби Тадзтима, которая была младше Браун на пять месяцев, жила на острове Кикай в японской префектуре Кагосима и последнее время в основном не вставала с постели. У нее было девять детей, 28 внуков, 56 правнуков и 35 праправнуков.

Тадзима последний верифицированный человек в мире, родившийся в XIX столетии. Она входила в тройку старейших людей в истории, чей возраст не вызывает сомнений.

Напомним, в январе 2018 года в Испании в возрасте 113 лет умер старейший мужчина на планете – Франсиско Нуньес Оливера.

Умерла самая старая украинка

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Источник: korrespondent.net