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22. 04. 2018

В Канаде стартует саммит глав МИД Большой семерки

Министры иностранных дел стран Большой семерки с 22 по 24 апреля в Торонто проведут переговоры по ряду международных проблем, сообщает Интерфакс-Украина.

Встреча глав МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии пройдет под девизом Строя более безопасный мир.

Встречи посвящены глобальным вызовам и вопросам, имеющим международное значение. В частности, главы МИД G7 обсудят усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, взаимоотношения с Россией, ситуацию в Украине, Сирии и ближневосточном регионе, а также палестино-израильский конфликт.

Кроме того, министры намерены затронуть такие темы, как противодействие терроризму, в том числе в киберпространстве, и нераспространение оружия массового поражения.

Глава МИД Германии обсудит Украину и Сирию на саммите G7

Напомним, впервые на встречу глав МИД стран Большой семерки пригласили министра иностранных дел Украины.

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Источник: korrespondent.net

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