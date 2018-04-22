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22. 04. 2018

Итоги 21.04: Боеголовки в Крыму и ураган в Москве

 
Джемилев заявил о ядерных боеголовках в Крыму
 
Народный депутат Украины Мустафа Джемилев утверждает, что Россия разместила шесть ядерных боеголовок в аннексированном Крыму . Это, по его словам, является нарушением Будапештского меморандума, потому что Крым − юридически украинский полуостров − стал ядерным.
 
В РФ умерла актриса Нина Дорошина
 
В Москве умерла 83-летняя актриса Нина Дорошина, известная по роли Надежды в фильме Любовь и голуби
 
Ураган в Москве унес жизнь ребенка
 
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате урагана от полученных травм скончалась девочка и пострадали как минимум 12 человек.
 
Ураган повалил в столице РФ сотни деревьев и это затруднило движение пригородных поездов. На территории Москвы был объявлен "оранжевый", предпоследний уровень погодной опасности.
 
Специалисты ОЗХО собрали образцы в сирийской Думе
 
Группа экспертов по установлению фактов международной Организации по запрещению химоружия посетила одно из мест в сирийском городе Дума и собрала образцы, необходимые для анализа в связи с утверждениями об использовании химического оружия. Их направят в лабораторию на территории Нидерландов.
 
В Киев прибыл кубок Лиги чемпионов УЕФА
 
Главный трофей европейского клубного футбола прибыл в Киев, где состоится финал турнира 26 мая 2018 года. Церемония передачи трофея столице Украины состоялась в центре столицы при участиии городских властей и руководства Федерации футбола Украины.
 
В ООН назвали количество погибших на Донбассе
 
В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов сообщили, что за четыре года боевых действий на территории Донбасса погибли более 2 500 человек и девять тысяч получили ранения.
 
Госдеп заявил о нарушениях прав человека в Украине
 
В докладе по вопросам правозащитной деятельности Госдепартамента США по итогам 2017 года говорится, что в Украине продолжаются серьезные нарушения прав человека, а также злоупотребления, связанные с коррупцией во власти и цензура. 
 
Отмечается, что значительная часть этих нарушений касается конфликта на Донбассе.
 
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Источник: korrespondent.net

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