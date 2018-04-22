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22. 04. 2018

Обострение на Донбассе: в АТО погиб военный

За прошедшие произошло 47 обстрелов позиций украинских военных, в результате чего погиб один военнослужащий, двое получили ранения и еще двое травмированы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Сепаратисты применяли запрещенные минскими соглашениями вооружение, такие как 120-мм минометы и танки, как в донецком, так и луганском направлении, рассказали в штабе.

"Силы Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей продолжают неуклонно придерживаться минских договоренностей по всей линии разграничения сторон", - подчеркивается в собщении.

Напомним, в штабе АТО 17 апреля сообщили, что на линии разграничения сторон на Донбассе резко обострилась ситуация.
 
Позже в ОБСЕ рассказали о неастабильности на Донбассе.
 

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Источник: korrespondent.net

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