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22. 04. 2018

Радикалы заявили о сожжении лагеря ромов в Киеве

В Киеве радикалы националистической организации С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе и уничтожили их палатки. Об этом в Facebook сообщил координатор организации Сергей Мазур.

"Цыган на Лысой горе больше нет. Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти из запрещенной территории. Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли", - сообщил он.

По словам Мазура, на следующей неделе планируется также другие рейды.

Cмотрите фотогалерею: Радикалы заявили о сожжении лагеря ромов в Киеве

Ранее сообщалось, что зал ожидания и вестибюль железнодорожного вокзала в Киеве оккупировали ромы. Целый табор цыган разместился в здании вокзала вместе с детьми и вещами.

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Источник: korrespondent.net

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