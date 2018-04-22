Премьер Армении ушел со встречи с лидером протеста

В ответ Пашинян заявил, что произошло недопонимание, и "речь идет не диалоге, а речь идет исключительно о вашей отставке". Лидер протеста добавил, что хотел бы обсудить условия мирной передачи власти.

Cаргсян начал встречу с того, что поблагодарил Пашиняна за согласие встретиться после "многочисленных призывов к диалогу".

Премьер-министр Армении Серж Саргсян покинул встречу с лидером протестов Николом Пашиняном спустя три минуты после начала, свидетельствует трансляция Настоящего времи в Facebook.

Саргсян назвал шантажом слова Пашиняна.

"Тогда это не переговоры, это не диалог, это шантаж государства, законной власти. Вы не осознаете уровень ответственности, не извлекли уроков из событий 1 марта (в протестах после выборов 2008 года погибли 10 человек - ред.). Мне остается вам еще раз посоветовать, чтобы вы вернулись в законное поле и в рамки логических действий. В противном случае вся ответственность на вас. Выбирайте", - цитирует Интерфакс Саргасяна.

Пашинян ответил, что никто не имеет права говорить с ними на языке ультиматумов, и обвинил премьера в том, что тот "не представляет ситуацию в стране".

"Вы не имеете власть, о которой вам говорят. Власть перешла народу", - сказал лидер протестов. После этого Саргсян покинул зал.

После провалившегося диалога возобновились шествия протестющих по Еревану. Как сообщает Интерфакс, несколько сотен человек шествием направляются в один из спальных районов города.

"Пусть нас не пугают кровопролитием. Какое кровопролитие? На каком основании?", - заявил журналистам Пашинян.