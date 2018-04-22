Порошенко объяснил рост ценности паспорта Украины

Ценность украинского паспорта выросла после введения безвизового режима с Европейским союзом, написал президент Петр Порошенко в Twitter.

"Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира компании Henley & Partners. Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев", - написал Порошенко.

Цінність українського паспорта зросла на 20 позицій в індексі громадянств світу кампанії Henley&Partners



Експерти міжнародного рейтингу відзначили стрибок цінності українського громадянства за останній рік завдяки відкриттю кордонів ЄС для українців

#ЦінуймоУкраїнськийПаспорт pic.twitter.com/Oyo6Qn4zPG — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 апреля 2018 г.

Ранее также сообщалось, что украинский паспорт поднялся на 21 пункт и занял 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает "ценность" гражданства в 199 странах и территориях мира.

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Источник: korrespondent.net