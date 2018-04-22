22 апреля 2018, воскресенье, 13:34
+15°C
Завтра +14°C
+15°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,47
22. 04. 2018

В Армении задержали лидера протестов

В Ереване начался разгон демонстрации - войска полиции вместе с бойцами в масках ворвались в толпу демонстрантов и разгоняют митинг. Лидера оппозиции и протестов Никола Пашиняна увезли, сообщает Sputnik Armenia.

Полиция стянула к месту разгона значительные силы - около 100 человек. Были пущены в ход спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и дымовые шашки. По сообщениям очевидцев, слезоточивого газа не было. Из рядов демонстрантов в сторону полицейских полетели бутылки с водой и громкоговоритель.

Вместе с Пашиняном были задержаны несколько участников демонстраций.

Полиция совместно с бойцами внутренних войск выставила живой кордон и отрезала перекрыла движение по улице Арцаха из центра города в южные районы. Продолжаются задержания демонстрантов - полиция действует весьма жестко.

Накануне сорвались переговоры премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и Пашиняна. В ответ на выставленный ему ультиматум глава правительства указал, что Пашинян прибегает к шантажу, после чего покинул зал встречи.

Саргасян также напомнил, что в 2008 году в ходе протеств после президентских выборов погибли десять человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.