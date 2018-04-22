В Армении задержали лидера протестов

В Ереване начался разгон демонстрации - войска полиции вместе с бойцами в масках ворвались в толпу демонстрантов и разгоняют митинг. Лидера оппозиции и протестов Никола Пашиняна увезли, сообщает Sputnik Armenia.

Полиция стянула к месту разгона значительные силы - около 100 человек. Были пущены в ход спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и дымовые шашки. По сообщениям очевидцев, слезоточивого газа не было. Из рядов демонстрантов в сторону полицейских полетели бутылки с водой и громкоговоритель.

Вместе с Пашиняном были задержаны несколько участников демонстраций.

Полиция совместно с бойцами внутренних войск выставила живой кордон и отрезала перекрыла движение по улице Арцаха из центра города в южные районы. Продолжаются задержания демонстрантов - полиция действует весьма жестко.

Накануне сорвались переговоры премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и Пашиняна. В ответ на выставленный ему ультиматум глава правительства указал, что Пашинян прибегает к шантажу, после чего покинул зал встречи.

Саргасян также напомнил, что в 2008 году в ходе протеств после президентских выборов погибли десять человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net