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22. 04. 2018

Теракты в Кабуле: погибли около 40 человек

В столице Афганистана Кабалуе 22 апреля в результате взрыва возле центра регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи погибли 30 человек, 50 получили ранения, сообщает Sabah.

Террорист в толпе привел в действие пояс смертника. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Также сообщается о взрыве в городе Баглан на северо-востоке страны, где, по предварительным данным, погибли семь человек.

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Источник: korrespondent.net

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