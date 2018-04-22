Министр инфраструктуры объяснил, почему жена рожала в США

Министр инфраструктуры Владимир Омелян после обсуждений в соцсетях объяснил, почему его жена рожала в США.

"Рождение в США нами не планировалось, жена находилась на учете в обычном киевском роддоме", - написал министр в Facebook.

Омелян рассказал, что его супруга в феврале за свои деньги улетела в Нью-Йорк для участия в неделе моды, где она представляла собственный бренд.

Министр отметил, во время показа его супруга заболела и врач запретил ей лететь самолетом из-за угроза для ребенка. По его словам, роды были бесплатные.

"Нам, в определенной степени повезло воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который дает возможность бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного полиса страхования. Рожаем в обычной клинике. Стоимость пребывания в Штатах для нас фактически составляет аренда 30-метровой квартиры и питания, будет соответственно отражено в моей декларации за 2018", - подчеркнул министр.

Напомним, что любой ребенок, родившийся на территории США, автоматически получает американское гражданство. Кроме дочки в Америке родился и старший сын министра.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net