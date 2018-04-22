В России объяснили блокировку Google

В России заблокировали ряд IP-адресов Google, поскольку их использует мессенджер Telegram, сообщили в Роскомнадзоре на своей странице во ВКонтакте.

Уточняется, что Google "в нарушение вердикта суда" разрешает месенджеру использовать свои сервера, с помощью них Telegram обходит существующие в России ограничения доступа.

"В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Пользователи в России в воскресенье пожаловались на проблемы с доступом к сайту Google. По данным сервиса Down Detector, который отслеживает жалобы на сбои в работе сайтов, количество сообщений о проблемах с доступом к Google резко выросло около часа ночи 22 апреля.

Специалисты предположили, проблемы вызваны действиями Роскомнадзора, который заблокировал часть IP-адресов Google. Об этом, например, сообщали гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин и специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram, однако, по данным на 22 апреля, он продолжает работать у многих пользователей.

Telegram удается избежать блокировки благодаря смене IP-адресов. Сначала мессенджер перешел на подсеть Amazon, затем - на подсеть Google, сообщал Роскомнадзор.

Пострадали все, кроме Telegram. Сеть о блокировке

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Источник: korrespondent.net