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22. 04. 2018

В АТО военный погиб в результате подрыва

Один украинский военный погиб 21 апреля в результате подрыва на взрывном устройстве, еще один получил травмы. Об этом сообщил на брифинге в воскресенье спикер Минобороны по вопросам АТО Максим Праута.

"Во время выполнения боевых задач в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один защитник Украины, 1977 года рождения. Еще один воин получил боевую травму. Состояние его здоровья - средней тяжести", - сказал он.

Кроме того, в результате обстрелов ранены двое военнослужащих, еще один получил боевую травму. Военные доставлены в медицинские учреждения. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Праута также сообщил, что 21 апреля украинские военнослужащие более 20 раз открывали огонь, применяя штатное пехотное вооружение, разрешенное минскими соглашениями.

Напомним, в штабе АТО 17 апреля сообщили, что на линии разграничения сторон на Донбассе резко обострилась ситуация.
 
Позже в ОБСЕ рассказали о неастабильности на Донбассе.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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