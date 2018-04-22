Авдеевка к вечеру будет с водой - Жебривский

Сотрудники Донецкой фильтровальной станции утром в воскресенье, 22 апреля, вышли на работу в сопровождении наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

По его словам, работники ДФС приступили к установке оборудования для возобновления работы станции,

"Утром работники ДФС вышли на работу в сопровождении наблюдателей и приступили к установке оборудования. Как докладывают мне оперативные службы, по состоянию на данный момент уже запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС", - написал Жебривский.

По словам главы Донецкой ВЦА, после наполнения резервуаров вода будет "закачиваться на Авдеевку".

Водоснабжение города, который осталось без питьевой воды из-за приостановки работы Донецкой фильтровальной станции, должно быть восстановлено сегодня. "К вечеру централизованная подача воды городу должна быть восстановлена", - подчеркнул Жебривский.

Напомним, работа Донецкой фильтровальной станции была остановлена днем 18 апреля.

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Источник: korrespondent.net