В США мужчина расстрелял посетителей кафе, есть жертвы

В американском штате Теннеси голый мужчина устроил стрельбу в кафе Waffle House – погибли три человека, еще четверо получили ранения. Трагедия произошла утром в воскресенье, 22 апреля, сообщили в полиции города Нэшвилл.

"Три человека умерли и еще четверо ранены в Waffle House, 3571 Мерфрисборо Пайк. Стрелок открыл огонь в 3.25 утра (11.25 по Киеву). Посетитель отбил винтовку нападающего. Тот был обнаженный и убежал. Это - белый мужчина с короткими волосами", - сообщили в полиции.

Позже в полиции уточнили, что разыскивают Трейвиса Рейнкинга, 29-летнего мужчину из города Мортон, штат Иллинойс.

twitter.com/MNPDNashville

"Машина, на которой прибыл стрелок, зарегистрированная на него (Рейкинг). Мужчину последний раз видели южнее Мерфрисборо Пайк", - отметили правоохранители, добавив, что преступник был без одежды, кроме пиджака.

Напомним, 20 апреля в США на территории высшей школы в городе Окала, штат Флорида, произошла стрельба, в результате которой пострадал как минимум один человек.

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Источник: korrespondent.net