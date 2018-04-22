ЕС и Мексика договорились о новом соглашении о свободной торговле

Европейский Союз и Мексика достигли "принципиальных договоренностей" о новом соглашении о свободной торговле, написал президент Мексики Энрике Пенья Ньето в Twitter. По его словам, новое соглашение позволит Мексике "расширить рынки" и укрепить свою позицию в качестве "приоритетного партнера" одного из наиболее важных экономических блоков мира.

Стороны выступают за "открытую и справедливую торговлю, которая основана на правилах", - заявили еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём и министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.

Евросоюз является для Мексики третьим по величине торговым партнером после США и Китая, пишет агентство Reuters. С 2000 по 2015 год торговый оборот между Мексикой и ЕС вырос более чем в два раза.

Заключение соглашения приведет к обнулению таможенных пошлин на ряд сельскохозяйственной продукции Мексики и позволит диверсифицировать экспорт, говорится в совместном заявлении министерства экономики и министерства иностранных дел Мексики. Договоренность о новом соглашении является "сигналом миру" о значимости "открытого рынка", отмечается в документе.

На следующей неделе ЕС намерен начать переговоры о свободной торговле с Меркосур (экономическим объединением стран в Латинской Америке). В декабре 2017 года Евросоюз также заключил соглашение о свободной торговле с Японией.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net