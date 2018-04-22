22 апреля 2018, воскресенье, 18:42
+14°C
Завтра +15°C
+14°C
Завтра +15°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,47
22. 04. 2018

Украинцев предупредили о ветре и заморозках

В Украине до конца суток 22 апреля будет удерживаться сильный ветер - до 18 м/с. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 22 апреля порывы ветра составят 15-18 м/с.

При этом в Киевской городской государственной администрации подчеркивают, что Киев не станет исключением - в столице также ожидается сильный ветер. Так, в ведомстве советуют гражданам придерживаться правил обращения в случае шквалов:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев, веток или травмировании людей, в ведомстве рекомендуют немедленно информировать экстренные службы.

Также синоптики предупредили, что 23 апреля большая часть территории Украины окажется в прохладной воздушной массе; погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления

Ранее в Киеве зафиксировали два температурных рекорда.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.