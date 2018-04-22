В Дубае горит 68-этажный небоскреб

В Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах начался пожар в небоскребе Башня Алмас – самом высоком здании у озера Джумейра, который расположен на искусственном острове. Как сообщает корреспондент Дождя, из здания эвакуировали по меньшей мере 100 человек.

В пресс-службе администрации города заявили, что никто не пострадал.

Башня Алмас - самое высокое здание кластера у озера Джумейра на искусственном острове. В 68-этажном здании находятся компании, занимающиеся продажей и обработкой драгоценных камней. До 2009 года небоскреб был самым высоким зданием города.

Напомним, летом в Дубае горела одна из высочайших башен мира The Torch.

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Источник: korrespondent.net