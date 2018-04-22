22 апреля 2018, воскресенье, 20:24
+14°C
Завтра +15°C
+14°C
Завтра +15°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,47
22. 04. 2018

В Чернобыльской зоне задержали четырех сталкеров

Пограничники Житомирского отряда обнаружили в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС группу так называемых сталкеров. Об этом сообщили в Госпогранслужбе в воскресенье, 22 апреля.

Четверо украинцев были задержаны на окраине населенного пункта Дитятки Киевской области. К зоне отчуждения задержанные попали с целью экстремального туризма.

Против них составили административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению.

Напомним, 11 апреля 2018 года полицейские обнаружили в Припяти двух сталкеров-иностранцев. Эти граждане других стран 22 и 25 лет прибыли в Украину поездом из Москвы и на территории Украины находились законно.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.