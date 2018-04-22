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22. 04. 2018

ЕК положительно оценивает изменения в Украине

Условия следующей программы макрофинансовой помощи Евросоюза будут отвечать приоритетам развития экономики Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов по итогам встречи главы ведомства Александр Данилюк с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом.

В рамках встречи обсудили вопросы четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины и условия для выделения первого транша.

"Стороны подчеркнули, что эти условия будут соответствовать приоритетам развития украинской экономики и будут направлены на укрепление финансовой и экономической стабильности нашей страны, преодоления коррупции и продолжение воплощения структурных реформ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил Домбровскис, Еврокомиссия положительно оценивает изменения в Украине, произошедшие за последние годы. При этом он подчеркнул, что Украине необходимо завершить ряд важных реформ, которые дадут толчок развитию экономики и усилят борьбу с коррупцией.

Ранее сообщалось, что Украина получит от ЕС 17 млн евро на научные проекты в рамках программы Горизонт 2020. Деньги будут выделены для 83 украинских организаций.

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Источник: korrespondent.net

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